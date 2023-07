Wolfsburg: Casteels bald weg?

Dem VfL Wolfsburg droht womöglich der Abgang seiner Nummer eins Koen Casteels. Der ‚kicker‘ berichtet von Hinweisen aus der Branche, dass der belgische Torhüter in diesem Sommer einen Transfer anstrebt. In den vergangenen Monaten wollte Casteels einen Klubwechsel auf Nachfrage jedenfalls nicht ausschließen.

Der 31-Jährige geht in sein letztes Vertragsjahr in Wolfsburg. Schon länger peilt sein Arbeitgeber eine Verlängerung an, bis heute lässt ein Vollzug aber auf sich warten. Wenn Casteels tatsächlich einen Wunsch nach Veränderung hegt, überrascht das keineswegs.

