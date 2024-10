Amorim reagiert auf United-Berichte

Ruben Amorim will sich noch nicht zu einem Engagement bei Manchester United bekennen. „Es gibt noch nichts zu sagen, es gibt nicht Spruchreifes“, so der Trainer von Sporting Lissabon am gestrigen Dienstagabend nach dem Pokalspiel seiner Mannschaft gegen CD Nacional (3:1) gegenüber ‚Sport TV‘.

Allzu lange wird es aber wohl nicht mehr dauern, bis sich das ändert. Berichten zufolge steht der Wechsel des Erfolgstrainers zu ManUnited kurz bevor. Portugiesischen Medien zufolge hat Sporting sogar bereits der portugiesischen Finanzaufsichtsbehörde bestätigt, dass United bereit ist, zehn Millionen Euro Ablöse zu zahlen.