Medien: Arsenal vor Tomás-Transfer

Tiago Tomás hat sich in der laufenden Saison endgültig in der Startformation von Sporting Lissabon etabliert. Und das mit gerade einmal 18 Jahren. Laut einem Bericht der ‚Sun‘ ist auch der FC Arsenal auf das Ausnahmetalent aufmerksam geworden – und soll jetzt kurz davor sein, Nägel mit Köpfen zu machen.

Wie dem Bericht zu entnehmen ist, verhandelte Gunners-Sportdirektor Edu bereits auf direktem Weg mit seinem Lissaboner Pendant Hugo Viana. Der Transfer stehe kurz vor dem Abschluss. Rund 23 Millionen Euro sollen für Tomás fällig werden und das, obwohl die Ausstiegsklausel des Stürmers bei 60 Millionen liegt. Grund soll auch hier die Corona-Pandemie und damit einhergehende niedrigere Ablösesummen sein.

Tomás gilt momentan als größtes Versprechen der renommierten Sporting-Akademie und als eines der größten Talente der gesamten Liga NOS. Auch für FT gehört der portugiesische U20-Nationalspieler zu den zehn vielversprechendsten Spielern, die aktuell in Portugal kicken. In der laufenden Spielzeit stand Tomás bisher in jedem Ligaspiel auf dem Platz. Zwei Tore und ebenso viele Vorlagen gelangen ihm dabei.

