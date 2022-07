PSG bastelt an zwei Hochkarätern

Nach der Verpflichtung von RB Leipzigs Nordi Mukiele will Paris St. Germain bei zwei weiteren Transferzielen Nägel mit Köpfen machen. Wie unsere französische FT-Partnerredaktion Foot Mercato berichtet, will PSG in den kommenden Tagen bei Innenverteidiger Milan Skriniar von Inter Mailand und Mittelfeldspieler Renato Sanches vom OSC Lille seine Bemühungen vorantreiben.

Bei Sanches sind demnach noch einige Details zu klären, sowohl mit dem 24-Jährigen als auch mit Lille. Im Fall von Skriniar ist am morgigen Mittwoch ein Treffen angesetzt. Inter ruft für den 27-Jährigen ein Jahr vor dessen Vertragsende 70 Millionen Euro Ablöse auf. Gleichzeitig wollen die Nerazzurri mit dem Slowaken verlängern.