Hertha nicht Serdars einzige Option

Hertha BSC setzte sich im Poker um Nationalspieler Suat Serdar (24) gegen ein großes Bewerberfeld durch. „Ich hatte in der Tat auch andere Angebote vorliegen“, so der zentrale Mittelfeldspieler im Interview mit dem ‚kicker‘. Er habe allerdings „mit den Verantwortlichen von Hertha sehr gute Gespräche“ geführt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Serdar fügt an: „Vor allem Fredi Bobic hat mir aufgezeigt, welchen Weg der Verein gehen will. Was er in den vergangenen Jahren in Frankfurt geleistet hat, war einfach klasse, die Entwicklung war beeindruckend.“ Acht Millionen Euro Ablöse ließ sich die Alte Dame Serdars Transfer von Absteiger Schalke 04 in die Bundeshauptstadt kosten.