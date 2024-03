Tottenham: Neue Details zur Werner-Klausel

Zu der Kaufoption, die Tottenham Hotspur für Timo Werner (28) von RB Leipzig besitzt, sind neue Details bekannt geworden. Laut der ‚Bild‘ muss die im Leihvertrag verankerte Kaufoption in Höhe von 17 Millionen Euro bis zum 14. Juni, also zu Beginn der diesjährigen Europameisterschaft, gezogen werden.

Seitdem der schnelle Angreifer wieder in der Premier League aufläuft, blüht der 57-malige deutsche Nationalspieler auf: Seit seinem Winterwechsel stand Werner in sieben von acht möglichen Ligapartien für die Spurs auf dem Platz, erzielte zwei Tore und bereitete zwei weitere Treffer vor. An Leipzig ist der Rechtsfuß vertraglich noch bis 2026 gebunden.