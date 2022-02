Medien: Neuer fällt wochenlang aus

Manuel Neuer wird wohl nach seiner Knie-OP frühestens im März wieder auf den Platz zurückkehren. Wie ‚Sky‘ berichtet, wird der Kapitän des FC Bayern im besten Falle drei bis vier Wochen ausfallen. Sollte es Komplikationen geben, könnten es bis zu sechs Wochen sein, so der Pay-TV-Sender.

Neuer wurde am gestrigen Sonntag am Knie operiert. Wie der Rekordmeister bekanntgab, verlief der Eingriff nach Plan. Unter Umständen wird Neuer beide Champions League-Achtelfinalspiele gegen RB Salzburg am 16. Februar und 8. März verpassen.