VfB: Mangala positiv getestet

Orel Mangala wird dem VfB Stuttgart in den nächsten Wochen fehlen. Wie die Schwaben mitteilen, wurde der Belgier am gestrigen Dienstag vor dem Vormittagstraining positiv auf Corona getestet und befindet sich seitdem in häuslicher Isolation.

Der 24-jährige Mittelfeldspieler zählte in der vergangenen Saison zu den Stammkräften beim VfB und zog das Interesse einiger Klubs auf sich. In Stuttgart besitzt Mangala noch einen Vertrag bis 2024.