Wintertransfers: 3 heiße Gerüchte aus der 2. Liga

Ivan Prtajin

28 Jahre - Angriff - Union Berlin

Trotz der Angriffssorgen bei Union Berlin will Mittelstürmer Ivan Prtajin weg. Erst im vergangenen Sommer zog es den Kroaten von Zweitliga-Absteiger Wehen Wiesbaden nach Köpenick. Seitdem stehen für den 1,89 Meter großen Angreifer lediglich zwei Kurzeinsätze bei den Niederlagen beim VfB Stuttgart (2:3) und bei Werder Bremen (1:4) zu Buche.

In der vergangenen Saison bewies Prtajin mit 14 Treffern für Wehen Wiesbaden seine Zweitliga-Tauglichkeit. Das wurde nicht vergessen, denn mehrere ambitionierte Zweitliga-Klubs haben ihr Interesse an Prtajin bekundet, darunter der 1. FC Köln, Hannover 96, der 1. FC Kaiserslautern und zuletzt sogar der den Erwartungen hinterherhinkende Union-Stadtrivale Hertha BSC.

Tymoteusz Puchacz

25 Jahre - Verteidigung - Holstein Kiel

Nur fünf Startelf-Einsätze in der laufenden Saison stehen für Tymoteusz Puchacz bei Bundesliga-Aufsteiger Holstein Kiel auf der Habenseite. Lediglich zweimal reichte es für mehr als 45 Minuten Einsatzzeit. Nicht das, was sich der Pole bei seinem Transfer zu den Störchen ausgemalt haben dürfte. Doch nun könnte sich für Puchacz eine Tür in gewohnte Gefilde öffnen.

Laut dem polnischen Portal ‚Transfery.info‘ beschäftigt sich der 1. FC Kaiserslautern mit einem Transfer des 25-jährigen Linksverteidigers im Januar. Bereits in der Vorsaison spielte Puchacz auf Leihbasis für die Roten Teufel, stand in 30 Ligaspielen in der Startelf und erreichte unter Trainer-Legende Friedhelm Funkel (71) das DFB-Pokal-Finale. Neben dem FCK soll allerdings auch Basaksehir aus der Türkei interessiert sein, wo Puchacz wohl mehr Geld verdienen könnte.

Gregory Wüthrich

30 Jahre - Verteidigung - SK Sturm Graz

Nach Rechtsverteidiger Jusuf Gazibegovic (24), der als erster Spieler nach der einjährigen Registrierungssperre zu den Geißböcken wechselte, könnte auch für Gregory Wüthrich vom österreichischen Double-Sieger Sturm Graz das Rheinland die neue sportliche Heimat werden.

Laut dem Kölner Boulevardblatt ‚Express‘ sind die Verhandlungen zwischen dem FC und dem Schweizer Nationalspieler „schon sehr weit“ fortgeschritten. Zuletzt soll der 30-jährige Innenverteidiger bereits mit seiner Entourage das Heimspiel der Kölner gegen den 1. FC Nürnberg (3:1) im Müngersdorfer Stadion verfolgt haben.