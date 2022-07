Mainz: Kommt ein Niakhaté-Nachfolger?

Christian Heidel kann noch nicht sicher sagen, ob der FSV Mainz 05 einen weiteren Innenverteidiger als Nachfolger des abgewanderten Moussa Niakhaté (26) verpflichten wird. Eine interne Lösung sei zumindest denkbar, betont der Sportchef gegenüber dem ‚kicker‘: „Unser Kader wäre dann stark auf Kante genäht, aber wir reden auch nur über 15 Spiele bis zur Winterpause. Es ist noch nicht endgültig entschieden, auch eine Verpflichtung vor dem Ende des Sommertransferfensters ist durchaus möglich. Die Wechselperiode geht bis 1. September.“

Niakhaté wechselte am gestrigen Mittwochabend nach langem Hin und Her zum englischen Aufsteiger Nottingham Forest. Die Sockelablöse beträgt dem Vernehmen nach zehn Millionen Euro, weitere fünf Millionen können an Boni folgen. Heidel und Co. hätten somit Handlungsspielraum. Interesse besteht an Anthony Rouault (21/FC Toulouse).