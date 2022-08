Keller zum Stand bei Ehizibue, Andersson & Duda

Der 1. FC Köln kann vermutlich bis zum Ende der Transferperiode noch mit Abgängen rechnen. Wie Sportchef Christian Keller in einer Medienrunde erläuterte, ist Kingsley Ehizibue (27) am gestrigen freien Tag nach Italien gereist, um sich die Örtlichkeiten bei Udinese Calcio anzusehen. Kontakt zwischen den Klubs gebe es bislang aber noch keinen, so Keller.

Bei Sebastian Andersson (31) sei man weiterhin gesprächsbereit, sollte ein Klub mit einer adäquaten Offerte vorstellig werden. Anfragen für den Schweden gab es laut Keller einige: „Möglichkeiten gab es viele. Deutlich mehr als die, über die berichtet wurde.“ Für Ondrej Duda (27) sieht derzeit allerdings alles nach Verbleib in der Domstadt aus. Der Spieler hat keine Signale gesendet, wechseln zu wollen, erklärt Keller: „Duda ist nicht an mich herangetreten.“