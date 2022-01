Florenz übernimmt Piatek-Gehalt

Krzysztof Piateks Leihe zum AC Florenz ist nur noch Formsache und entlastet Hertha BSC zudem finanziell. Wie die ‚Bild‘ berichtet, übernimmt der Serie A-Klub bis zum Saisonende das Gehalt von 2,75 Millionen Euro. Für den Sommer besitzt Florenz eine Kaufoption in Höhe von 15 Millionen Euro. Die Berliner hatten im Januar 2020 noch 24 Millionen Euro an den AC Mailand gezahlt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Am heutigen Donnerstag absolvierte Piatek in Italien den ersten Teil des Medizinchecks, in Kürze soll dann ein Haken hinter den Deal gemacht werden.