Barça: Zwei Innenverteidiger auf der Streichliste

Der FC Barcelona sieht sich gezwungen, für die Registrierung der Neuzugänge durch Spielerverkäufe Platz auf der Gehaltliste schaffen. Laut ‚Sport‘ soll sich für diesen Zweck entweder Andreas Christensen oder Eric García einen neuen Verein suchen. Beide Innenverteidiger sind vertraglich noch bis 2026 gebunden.

Christensen, der von seinem Arbeitgeber mit einem 25 Millionen Euro hohen Preisschild versehen wurde, besitzt dem Bericht zufolge einen Markt in England. Für den 28-jährigen Dänen käme nur ein Wechsel zu einem Champions League-Teilnehmer infrage. García würde derweil am liebsten bei Barça bleiben und sich dem großen Konkurrenzkampf stellen. Falls sich der 23-jährige Spanier doch für einen Abgang entscheiden sollte, wäre der FC Girona, an García in der vergangenen Saison verliehen war, ein möglicher Abnehmer.