Einigung steht: Havertz vor Arsenal-Wechsel

Der FC Arsenal und der FC Chelsea sind sich in Sachen Ablöse für Kai Havertz einig. Dies berichtet ‚The Athletic‘. Demzufolge lassen sich die Gunners den Transfer des deutschen Nationalspielers umgerechnet knapp 76 Millionen Euro kosten.

Auch mit dem 24-Jährigen selbst ist sich der Klub um Trainer Mikel Arteta laut ‚The Athletic‘ einig. Der flexibel einsetzbare Offensivspieler soll zeitnah den Medizincheck absolvieren, um den Wechsel innerhalb Londons unter Dach und Fach zu bringen.

In 139 Einsätzen für die Blues war Havertz an 47 Treffern direkt beteiligt (32 Tore, 15 Vorlagen). Mit Arsenal wird der ehemalige Leverkusener in der kommenden Spielzeit einen erneuten Versuch unternehmen, die englische Meisterschaft zu gewinnen.