Teurer Transferflop: Van Wonderens Klartext zu Sánchez

Felipe Sánchez bleibt beim FC Schalke 04 weiter nur Ergänzungsspieler. Im Gespräch mit der ‚WAZ‘ erklärt Trainer Kees van Wonderen, warum der argentinische Youngster und zweitteuerste Saison-Transfer aktuell keine Chance auf Spielzeit erhält, macht dem 20-Jährigen allerdings auch Hoffnung: „Mein Auftrag war, als ich gekommen bin, erst einmal die Mannschaft zu stabilisieren, dann die nötigen Punkte zu holen, um die Liga zu halten. Wenn das gelungen ist, kann man schauen, wann der richtige Moment ist, um Spieler einzusetzen, die sich noch entwickeln.“

Sánchez war im vergangenen Sommer für 1,2 Millionen Euro von Gimnasia y Esgrima nach Gelsenkirchen gewechselt und galt als Wunschspieler des ehemaligen Coaches Karel Geraerts. Doch bereits unter dem Belgier war der Innenverteidiger lediglich Ergänzungsspieler. Bisher kam Sánchez nur zu vier Einsätzen in der zweiten Liga, trainierte in dieser Woche sogar nur noch bei der U23 der Schalker mit. Dennoch sei das Talent nicht komplett außen vor und soll mit Ruhe und Bedacht aufgebaut werden. „Er ist ehrgeizig und fleißig, ich mache mir da keine Sorgen. Macht er so weiter, wird er seine Spielmöglichkeiten bekommen“, so van Wonderen, der auf der linken Innenverteidiger-Position aktuell auf Routinier Marcin Kaminski (32) setzt.