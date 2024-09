Medizincheck: Werder einig über Keïta-Leihe

Werder Bremen könnte Naby Keïta (29) doch noch loswerden. Wie der türkische Journalist Ertan Süzgün berichtet, hat der Bundesligist einer Leihe des Mittelfeldspielers zu Hatayspor zugestimmt. Eine Kaufoption über 1,5 Millionen Euro soll Teil des Deals sein.

Das Transferfenster der Süper Lig schließt am heutigen Freitag um 23 Uhr. Die Zeit drängt also. Umso ärgerlicher für Hatayspor, dass Keïta wegen Visaproblemen nicht in die Türkei einreisen durfte.

Der obligatorische Medizincheck soll laut Süzgün nun in Deutschland stattfinden. Der türkische Erstligist habe extra dafür einen Arzt geschickt. Gibt es keine Probleme beim Check, wird Keïta wohl noch heute Nacht neuer Spieler von Hatayspor.