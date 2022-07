Neapel: Östigard im Anflug

Leo Östigard steht unmittelbar vor dem Wechsel von Brighton & Hove Albion zur SSC Neapel. Nach Informationen von Gianluca Di Marzio hat der Norweger seinen Medizincheck bereits gestern in Rom absolviert und soll noch heute zur Mannschaft von Napoli stoßen. Der 22-jährige Innenverteidiger kostet dem Vernehmen nach eine Ablöse von fünf Millionen Euro plus möglichen drei Millionen Euro an Boni. Zudem hat sich Brighton eine Weiterverkaufsbeteiligung gesichert, so Di Marzio weiter.

Unter der Anzeige geht's weiter

Östigard konnte bereits in der vergangenen Saison Erfahrungen in Italien sammeln, da er die Rückrunde leihweise beim FC Genua verbrachte. In der Vergangenheit schnürte er auch in Deutschland schon einmal die Schuhe, als er zeitweise beim FC St. Pauli unter Vertrag stand. Nun soll er beim italienischen Spitzenklub mithelfen, den Abgang von Kalidou Koulibaly/FC Chelsea zu kompensieren.