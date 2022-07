Chelsea tütet Koulibaly-Deal ein

Nach acht Jahren verlässt Kalidou Koulibaly die SSC Neapel. Der FC Chelsea verkündet die Verpflichtung des 31-jährigen Innenverteidigers. Dem Vernehmen nach wird eine Ablöse von 40 Millionen Euro fällig. Koulibalys Vertrag bei Napoli wäre 2023 ausgelaufen, bei den Blues unterschreibt der Abwehrmann einen Vierjahresvertrag.

„Ich möchte den Fans danken, denn ich habe viele von ihnen in London gesehen und im Flugzeug haben sich alle gefreut, dass ich hier bin“, erklärt Koulibaly, „deshalb möchte ich ihnen danken und hoffe, dass die Saison wirklich gut wird und wir den Fans einige gute Momente bescheren werden.“

Koulibaly war 2014 vom KRC Genk zu Napoli gewechselt und entwickelte sich dort zur Klubikone. In insgesamt 236 Serie A-Spielen stand er für den Verein auf dem Platz und gewann im Jahr 2020 den italienischen Pokal.

Beim FC Chelsea ist Koulibaly der zweite Neuzugang (nach Raheem Sterling) in der ersten Transferperiode seit der Klubübernahme durch ein vom US-Amerikaner Todd Boehly angeführtes Konsortium. Unter dem neuen Besitzer wollen die Blues auf Titeljagd gehen.

