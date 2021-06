FC Bayern: Cuisance will sich zeigen

Michaël Cuisance macht sich offenbar Hoffnungen, dass er unter Julian Nagelsmann eine neue Chance beim FC Bayern erhält. ‚Sport1‘ zufolge möchte der französische Mittelfeldspieler die Vorbereitung auf die anstehende Saison in München absolvieren, um sich dem neuen Trainer zu präsentieren.

In der abgelaufenen Spielzeit war Cuisance als Leihspieler bei Olympique Marseille aktiv. Die Kaufoption ließen die Franzosen aber verstreichen. Bis 2024 ist der 21-Jährige noch an die Bayern gebunden. Der deutsche Rekordmeister würde dem Youngster bei einem passenden Angebot wohl keine Steine in den Weg legen.