Chelsea: Sechs-Millionen-Vereinbarung bei Sancho

Der FC Chelsea müsste bei einem möglichen Verzicht der 30-Millionen-Kaufpflicht für Jadon Sancho, die greift, wenn das Team von Trainer Enzo Maresca zum Ende der Saison unter den ersten 14 Teams der Premier League steht, einen mittleren einstelligen Millionenbetrag als Strafzahlung an Ligakonkurrent Manchester United überweisen. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, liegt die Höhe dieser Strafe bei rund sechs Millionen Euro. Dass eine solche Klausel im Leihdeal verankert ist, berichtete vor wenigen Wochen die ‚Daily Mail‘.

Für welchen Verein Sancho in der nächsten Saison aufläuft, bleibt abzuwarten. Die Beziehungen zwischen dem Engländer und den Verantwortlichen von Chelsea sollen gut sein, doch noch ist keine endgültige Entscheidung über die Zukunft des Leihspielers getroffen. In der aktuellen Saison kommt der Rechtsfuß für Chelsea auf wettbewerbsübergreifend 28 Pflichtspiele, in denen er zwei Tore erzielte und sechs weitere vorbereitete. Auch die beiden Bundesliga-Klubs Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund beobachten die Situation des 23-fachen englischen Nationalspielers.