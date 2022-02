BVB: Bubi-Knipser Ekitike auf dem Zettel

Am letzten Tag des Wintertransferfensters zog Newcastle United die Zügel an und bot bis zu 30 Millionen Euro Ablöse für Hugo Ekitike. Dessen Klub Stade Reims stimmte zu – doch der 19-jährige Mittelstürmer sah in den neureichen Magpies nicht den richtigen Karriereschritt (zur ganzen Story).

Also blieb Ekitike bei seinem französischen Heimatklub – und könnte stattdessen im Sommer den nächsten Schritt gehen. Einer der Bewerber könnte dann auch Borussia Dortmund sein. Laut der ‚Bild‘ ist „der BVB dran“ am 1,90-Meter-Schlaks. Schon im Winter soll es ‚Sky Sports‘ zufolge Interesse gegeben haben.

Top-Klubs im Rennen

Ekitike erzielte in der laufenden Ligue 1-Saison schon neun Tore in 20 Spielen und ist damit der beste U20-Torjäger in Europas Top-Fünf-Ligen. Nach FT-Infos ist auch der FC Chelsea interessiert, die ‚Bild‘ führt zudem noch Paris St. Germain als potenziellen Käufer auf.

