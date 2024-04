Nacho lässt Real Madrid zappeln

Nacho Fernández zögert mit einer Vertragsverlängerung bei Real Madrid. Wie die ‚Marca‘ berichtet, werden sich die Königlichen und der Abwehrroutinier bislang nicht einig. Das aktuelle Arbeitspapier läuft im Sommer aus. Der 34-jährige Innenverteidiger hat laut dem Blatt eine Offerte vorliegen, will sich aber vorerst nicht bekennen. Schon in der vergangenen Saison entschied sich Nacho erst nach dem letzten Ligaspiel für einen Verbleib.

Der Abwehrchef durchlief sämtliche Jugendteams bei Real und gehört seit der Saison 2012/13 dem Profikader an. Nach Karim Benzemas Abgang nach Saudi-Arabien im vergangenen Sommer übernahm Nacho die Kapitänsbinde. Der Verteidiger kommt in der bisherigen Saison auf 22 Einsätze in La Liga.