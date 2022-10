„Sag niemals nie“ – Musiala über Bayern-Zukunft und Vorbilder

Am morgigen Mittwoch (21 Uhr) kommt es für den FC Bayern in der Champions League-Gruppenphase zum Rückspiel gegen den FC Barcelona. Das Hinspiel im September ging mit 2:0 an die Münchner, das individuelle Duell um den Golden Boy-Award an die Katalanen. Bayerns Jamal Musiala schaffte es in die Top vier, hatte gegenüber Barças Gavi aber das Nachsehen.

Auch die Kopa-Trophäe im Rahmen der Ballon d’Or-Verleihung hatte sich der 18-jährige Spanier geschnappt. „Alle Nominierten hätten gerne gewonnen, aber Gavi hat es verdient“, sagt Musiala nun in der ‚as‘. Gavi sei „ein großartiger Spieler, der zudem eine großartige Saison hinter sich hat.“

Vorbild Messi

Für den Fußball aus Barcelona, insbesondere den der Vergangenheit, hat Musiala ohnehin ein besonderes Faible: „Ich habe früher viele großartige Barça-Spiele mit Messi, Xavi und Iniesta gesehen. Es war eine Freude, wie sie Fußball spielten.“

Das hochbegabte Offensivtalent der Bayern ordnet sich „trotz all meiner Wertschätzung für Cristiano (Ronaldo, Anm. d. Red.) Team Messi“ zu. Musiala schwärmt: „Er hat so viele Tore geschossen, so viele Titel gewonnen und sich nie verändert. Er ist seinen Prinzipien und seiner Art treu geblieben. Ich möchte das Gleiche für mich.“

Höher lassen sich die Ziele kaum stecken. Ob auch er, vertraglich bis 2026 an München gebunden, den Großteil seiner Laufbahn oder gar die ganze Karriere beim selben Verein verbringen wird, lässt sich noch nicht prognostizieren. Der 19-jährige Musiala aber meint: „Sag niemals nie.“