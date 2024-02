Eine Hürde bleibt: Barça legt sich auf neuen Trainer fest

Spätestens im Sommer legt Xavi sein Amt als Chefcoach des FC Barcelona nieder. Möglicherweise trennen sich die Wege sogar schon früher: Das Champions League-Hinspiel gegen die SSC Neapel am kommenden Mittwoch (21 Uhr) wird von Medien als Endspiel des Spaniers kommuniziert.

Ein potenzieller Nachfolger wurde von den Verantwortlichen bereits auserkoren. Nach Informationen der ‚as‘ haben sich Vereinspräsident Joan Laporta und Sportdirektor Deco darauf verständigt, dass Roberto De Zerbi künftig bei Barça an der Seitenlinie stehen soll. Dem Bericht zufolge trafen sich Vertreter des italienischen Übungsleiters mit Deco, um über eine künftige Zusammenarbeit zu sprechen.

Das Problem: De Zerbi ist vertraglich noch bis 2026 an Brighton & Hove Albion gebunden. In dem Arbeitspapier des 44-Jährigen ist eine zehn Millionen Euro schwere Ausstiegsklausel verankert. Für die klammen Blaugrana eine nicht zu stemmende Stange Geld, heißt es weiter. Derzeit werde an einer Lösung gearbeitet, der zuletzt gehandelte Hansi Flick muss sich also voraussichtlich nach einem anderen Engagement umsehen.