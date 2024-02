Ersatz steht bereit: Endspiel für Xavi?

Etwas mehr als zwei Wochen ist es her, da verkündete Xavi, dass er sein Amt als Trainer des FC Barcelona nach der Saison niederlegen wird. „Ich denke, es braucht eine Veränderung“, meinte Xavi mit Blick auf eine durchwachsene Barça-Saison. Diese „Veränderung“ könnte unter Umständen schon deutlich früher erfolgen.

Denn nach dem Aus im Pokal und dem blamablen 3:3 gegen den Tabellenvorletzten aus Granada am gestrigen Sonntag spitzt sich die Lage in Katalonien zu. Chancen auf die Meisterschaft hat der Tabellendritte kaum noch, zehn Punkte beträgt der Rückstand auf Real Madrid.

Champions League entscheidet

Informationen der ‚as‘ zufolge hängt Xavis weitere Zukunft jetzt vor allem am Abschneiden in der Champions League ab. Dort steht in der nächsten Woche das Achtelfinalhinspiel gegen die SSC Neapel an (21. Februar, 21 Uhr).

Geht diese Partie verloren, könnte es laut ‚as‘ zur Trennung von Xavi kommen – auch aus eigenen Stücken. Der 44-jährige Spanier sei der erste, der klar und deutlich gesagt habe, dass er nicht weitermachen werde, sollte sich ein Aus in der Königsklasse abzeichnen und ein Ende der Zusammenarbeit in seinen Augen der beste Schritt sein.

Als wahrscheinlichste Nachfolgelösung nennt die ‚as‘ Rafa Márquez. Der ehemalige Innenverteidiger (242 Spiele für Barça) trainiert derzeit die zweite Mannschaft in Liga drei und wäre sofort verfügbar. Mindestens bis zum Aufeinandertreffen mit Napoli ist das aber Zukunftsmusik.