Werders Plan mit Kownacki und Salifou

Der SV Werder will erst im kommenden Sommer entscheiden, wie es mit den aktuellen Leihspielern Dawid Kownacki (27) und Dikeni Salifou (21) am Osterdeich weitergehen wird. „Ich stehe mit Dikeni im Austausch. Er fühlt sich wohl. Auch wir sind zufrieden mit der bisherigen Ausleihe. Im Sommer wird er nach Bremen zurückkehren. Dann sehen wir weiter“, erklärt Peter Niemeyer gegenüber der ‚DeichStube‘ im Hinblick auf den Mittelfeldspieler, der an den SK Austria Klagenfurt verliehen ist.

Kownacki kehrte per Leihe zu Fortuna Düsseldorf zurück. Auch beim Polen zeigt sich Niemeyer zufrieden mit dem zeitweisen Abschied: „Düsseldorf passt als Station perfekt für ihn. Er kannte den Verein und das Umfeld und ist deshalb sehr schnell reingekommen. Wir erwarten ihn im Sommer zurück und werden dann entscheiden, wie es weitergeht.“