Real nimmt Liverpools Gomez ins Visier

Joe Gomez befindet sich offenbar auf dem Zettel von Real Madrid. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, beschäftigen sich die Königlichen mit einem Sommertransfer des Innenverteidigers, der aktuell beim FC Liverpool unter Vertrag steht.

Der 24-Jährige sei eine Alternative für Antonio Rüdiger, mit dem sich die Blancos bereits in fortgeschrittenen Verhandlungen befinden sollen. In Liverpool steht der Engländer noch bis 2024 unter Vertrag. Die Liste an möglichen Transferkandidaten für die Abwehrzentrale komplettieren der englischen Boulevardzeitung zufolge Pau Torres (24, FC Villarreal) und Jules Koundé (23, FC Sevilla).