HSV holt Mittelstürmer Németh

Der Hamburger SV hat den gesuchten Backup für Mittelstürmer Robert Glatzel (29) gefunden. Wie die Rothosen mitteilen, kommt András Németh vom KRC Genk und unterschreibt einen Vertrag bis 2026. Der 20-Jährige kostet dem Vernehmen nach 750.000 Euro Ablöse. Im Sommer wäre sein Arbeitspapier in Belgien ausgelaufen.

HSV-Sportvorstand Jonas Boldt sagt: „András ist ein moderner Mittelstürmer, der sich neben seiner Abschlussqualität auch durch sein Spielverständnis auszeichnet. Wir haben uns bereits im Sommer mit ihm beschäftigt und sehen ihn ihm einen Spieler, der ein vielschichtiges Entwicklungspotenzial aufweist. In den Gesprächen war beeindruckend zu sehen, wie intensiv er sich mit dem HSV und unserer Spielidee beschäftigt hatte.“

Németh ist ungarischer Nationalspieler. In seinem bislang einzigen Länderspiel im November 2022 gegen Luxemburg erzielte der 1,87-Mann gleich ein Tor. In 21 Profispeilen für Genk war Németh dreimal erfolgreich. Eine Quote, die er in Deutschland sicherlich aufbessern will.