Eintracht-Bosse glauben an Kostic-Verbleib

Obwohl fast wöchentlich ein neuer Interessent für Filip Kostic auf den Plan tritt, sind die Verantwortlichen bei Eintracht Frankfurt zuversichtlich, dass der 28-Jährige an Bord bleibt. „Ein Verbleib ist sehr wahrscheinlich, weil sich Filip wohlfühlt“, sagt Sportvorstand Markus Krösche laut ‚Bild‘. Lazio Rom, Hertha BSC und Inter Mailand befanden sich zuletzt im Rennen um Kostic.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bis 2023 ist der technisch versierte Linksfuß noch an die SGE gebunden. Auch Cheftrainer Oliver Glasner ist sich sicher, in der anstehenden Saison auf den serbischen Flügelflitzer zurückgreifen zu können: „Auf einer Skala von eins bis zehn gehe ich von neun oder zehn aus. So, wie ich Filip jeden Tag erlebe.“ Rund 30 Millionen Euro will die Eintracht für seinen Topvorlagengeber einstreichen, bislang konnte noch kein Wettbewerber diese Summe aufbringen.