Iniesta spricht von Barça-Rückkehr

Andrés Iniesta hofft, eines Tages zum FC Barcelona zurückkehren zu können. „Ich würde an einem Punkt in meinem Leben gerne noch einmal zu Barça zurückgehen. Ich denke, dass Leute, die so lange bei einem Klub gespielt haben, in irgendeiner Form präsent sein sollten. Wenn es möglich wäre, dass ich die Dinge, die ich als Spieler geschafft habe, in einer anderen Rolle beim Klub wieder erreichen könnte, wäre das großartig“, so der spanische Mittelfeld-Star am gestrigen Dienstag in einer anlässlich seines Karriereendes einberufenen Medienrunde.

Bis es soweit sein könnte, wird aber noch einige Zeit vergehen. Der 40-Jährige beginnt gerade erste seine Trainerausbildung und hat nach eigener Aussage noch nicht einmal eine einzige Unterrichtsstunde gehabt. „Meine Intention ist es aber, den Trainerschein zu bekommen“, so Iniesta. Der 131-fache Nationalspieler war zwischen 1996 und 2018 für Barça aktiv. Am gestrigen Dienstag beendete er seine Karriere.