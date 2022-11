Hummels über BVB-Vertrag: „Werden uns zusammensetzen“

Mats Hummels will sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht mit seinem auslaufenden Vertrag bei Borussia Dortmund befassen. „Aktuell denke ich nicht darüber nach. Aber an einem Zeitpunkt im kommenden Jahr werden wir uns zusammensetzen und entscheiden, wie es weitergeht“, zitiert ‚Sky‘ den Innenverteidiger von einer Pressekonferenz auf der Promo-Tour in Vietnam.

Seit 2019 steht der Weltmeister von 2014 zum zweiten Mal in Dortmund unter Vertrag. Unter Edin Terzic ist Hummels gesetzt und sammelte in der laufenden Saison bereits 19 Pflichtspieleinsätze. Für die WM in Katar wurde der 33-jährige Innenverteidiger nicht nominiert.