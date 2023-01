Fábio unterschreibt bei Grêmio

Fábio wechselt mit sofortiger Wirkung zurück in seine Heimat. Der 32-Jährige wird vom FC Nantes zu Grêmio transferiert und unterzeichnet beim Klub aus Porto Alegre einen Vertrag bis Ende 2024. Zur Ablöse machen beide Vereine keine Angaben.

Unter der Anzeige geht's weiter

In Brasilien ist Grêmio die erste Profistation von Fábio. Zu Beginn seiner Karriere hatte der Rechtsverteidiger für seinen Jugendklub Fluminense gespielt, bevor er in die Jugendabteilung von Manchester United wechselte. In der Folge lief er auf Leihbasis für die Queens Park Rangers und Cardiff City auf. Für die Red Devils absolvierte er 56 Pflichtspiele. Seine Karriere in Europa ließ er dann in Nantes ausklingen.

Lese-Tipp

Fábio absolviert Medizincheck bei Grêmio