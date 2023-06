Schnäppchen-Klausel: Koch zurück in die Bundesliga?

Robin Koch könnte Leeds United in diesem Sommer ablösefrei verlassen. Nach Informationen der ‚Bild‘ besitzt der Innenverteidiger in seinem bis 2024 datierten Vertrag eine entsprechende Ausstiegsklausel, die aufgrund des Abstiegs aus der Premier League aktiviert werden kann.

Kochs klarer Plan sei es, den Gang in die zweite Liga nicht mit anzutreten, es soll in einer europäischen Top-Liga weitergehen. Interesse am 26-jährigen Rechtsfuß bekunden laut ‚Bild‘ namentlich nicht genannte Vereine aus Deutschland, England und Italien.

Ende August 2020 war Koch für 13 Millionen Euro vom SC Freiburg zu Leeds gewechselt. Für die Peacocks bestritt der achtfache Nationalspieler insgesamt 77 Pflichtspiele. Gut möglich, dass keine weitere hinzukommen.