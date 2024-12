Umstellungen wegen Kane-Ausfall? Kompanys Möglichkeiten

Personelle Umstellung

Die unkomplizierteste Lösung wäre ein personeller Wechsel. Mathys Tel, der gegen den BVB auf der linken Außenbahn enttäuschte, wäre ein Kandidat für die Neuner-Position. Gleiches gilt für Thomas Müller oder auch Serge Gnabry. Allerdings würden allesamt die Rolle anders interpretieren als Harry Kane. Tel käme dem Engländer noch am nächsten, doch bislang hatte sich nicht abgezeichnet, dass ihn Vincent Kompany für eine solch verantwortungsvolle Aufgabe in Betracht zieht. Im Gegenteil, bei Tel bahnt sich eigentlich eine Leihe an. Ein Kane-Ausfall könnte die Karten jedoch noch einmal neu mischen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Systemumstellung

Mit etwas mehr Aufwand wäre eine Systemumstellung verbunden. Diverse Spieler bekämen neue Aufgaben an die Hand. Der Vorteil: Die Last des Torjägers und Wandspielers in Personalunion würde sich auf mehrere Schultern verteilen. Müller und Gnabry haben ihre Klasse in ähnlichen Rollen bereits nachgewiesen. Andererseits würde Kompany ein gewisses Risiko eingehen, dass Automatismen im Pressing nicht mehr greifen. Denn lediglich einmal in der laufenden Spielzeit – und das am zweiten Spieltag gegen den SC Freiburg (2:0) – ließ der Belgier mit einer Dreier- respektive Fünferkette agieren.