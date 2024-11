FC Bayern: Drei Klubs fragen wegen Tel an

Zu Beginn der vergangenen Saison legte Mathys Tel unter Trainer Thomas Tuchel beim FC Bayern einen tollen Start hin, erzielte – meist als Einwechselspieler – sechs Tore in zehn Partien und ließ sein großes Talent immer wieder aufblitzen. Dem Franzosen wurde eine große Zukunft beim Rekordmeister vorausgesagt, immerhin zeigt er sich stets lernwillig und nimmt seine geringe Spielzeit professionell hin, ohne öffentlich Forderungen zu stellen. Doch gegen Ende der vergangenen Saison verlor der 19-Jährige seine Leichtigkeit und hat auch unter dem neuen Coach Vincent Kompany einen schweren Stand. Nach FT-Informationen spricht aktuell einiges für eine Leihe in der Rückrunde.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der aktuellen Spielzeit stand der Angreifer bisher lediglich 224 Minuten für die Münchner auf dem Feld. Dabei gelang ihm kein Scorerpunkt. Erst Anfang November redete ihm sein Coach öffentlich Mut zu: „Es ist wichtig für diese Positionen, dass wir diese Spieler haben. Wir haben nicht zu viele. Jeder hat dazu beigetragen, dass die Mannschaft das erreicht hat, was sie bislang erreicht hat. Jeder wird eine Rolle spielen und wichtig sein. Mathys macht es bemerkenswert gut und deshalb bekommt er auch weiterhin seine Chance. Er ist ein junger Spieler mit Zukunft. Er muss einfach so weitermachen.“

Konkurrenz aktuell zu groß

Seit dieser Aussage hat der FCB fünf Pflichtspiele bestritten. Eines verpasste Tel verletzt, die anderen vier verbrachte das Talent über die vollen 90 Minuten auf der Bank. Obwohl variabel einsetzbar, kommt der französische U21-Nationalspieler bei seinem Klub aktuell nicht zum Zug. In der Sturmmitte führt kein Weg an Harry Kane vorbei (31), der nicht nur sehr teuer ist, sondern auch ungemein zuverlässig und selten verletzt. Auf den Flügeln muss sich Tel hinter Shootingstar Michael Olise (22), Kingsley Coman (28), Serge Gnabry (29) und Leroy Sané (28) anstellen. Hier wittern interessierte Klubs ihre Chance.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach FT-Informationen beschäftigen sich drei Klubs konkret mit einer Tel-Verpflichtung. Die Bundesligakonkurrenten RB Leipzig und Werder Bremen sowie La Liga-Klub FC Villarreal möchten den Youngster in der kommenden Rückrunde ausleihen und haben sich bereits über den Spieler und seine Situation in München informiert.

Seit seinem Wechsel von Stade Rennes zum FCB 2022 schien ein Leihgeschäft für den abschlussstarken Offensivmann nie eine Option zu sein, er wollte sich nach eigener Aussage bei den Bayern durchbeißen. Mittlerweile könnte es jedoch für den Franzosen eine sinnvolle Entscheidung sein, um endlich mehr Spielpraxis zu sammeln und Kompany andernorts zu beweisen, zu was er in der Lage ist.