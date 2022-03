Hertha: So läuft das Magath-Debüt

Trotz seiner Coronainfektion wird Felix Magath beim Bundesliga-Spiel von Hertha BSC gegen die TSG Hoffenheim am Samstag (15:30 Uhr) voll involviert sein. Sportchef Fredi Bobic kündigte auf der heutigen Pressekonferenz an, technische Lösungen finden zu wollen: „Felix wird zur Mannschaft sprechen und sich mit Mark (Fotheringham, Co-Trainer) über die Vorgehensweise während des Spiels immer abstimmen.“

Bobic weiter: „Da wird es keine Probleme geben – zumal Mark an der Linie auch aus der Situation heraus Dinge entscheiden kann und wird.“ Magath hatte am Sonntag das Traineramt bei der Hertha von Tayfun Korkut übernommen. Gestern wurde er dann positiv auf Corona getestet und verpasst somit sein Debüt an der Seitenlinie.