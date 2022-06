Streit zwischen Barça & La Liga geht weiter | „Make United great again“

Barça-Vize keilt gegen La Liga

Der Streit zwischen dem FC Barcelona und La Liga geht in die nächste Runde. „Wir werden Tebas nicht folgen. Es kommt der Moment, an dem man ‚genug‘ sagen muss“, wird Barças Vizepräsident Eduard Romeu auf der Titelseite der Sportzeitung ‚L’Esportiu‘ zitiert. Hintergrund: Spaniens Elite-Liga hat für 2,7 Milliarden Euro zehn Prozent ihrer Anteile an das Finanzunternehmen CVC verkauft und will das Geld an die Vereine verteilen. Die Katalanen wittern allerdings finanzielle Nachteile und wollen auf anderen Wegen an Geld kommen. Vor allem La Liga-Präsident Javier Tebas ist den Blaugrana ein rotes Tuch. Auch, weil er sich durch öffentliche Äußerungen immer wieder in Transferangelegenheiten einmischt.

Rom dankt Micki

Im gehobenen Fußballeralter von 33 Jahren wartet auf Henrikh Mkhitaryan noch einmal ein schöner Karrieresprung innerhalb Italiens. Der armenische Offensivspieler steht unmittelbar vor dem Wechsel zum Vizemeister Inter Mailand. Bei der AS Rom zählte Mkhitaryan jahrelang zu den Leistungsträgern und wird entsprechend herzlich aus der Ewigen Stadt verabschiedet. „Auf Wiedersehen und danke“, titelt ‚Il Romanista‘ mit dem Ex-Dortmunder auf der Titelseite.

Uniteds große Pläne

Von einem Abschied will Cristiano Ronaldo (37) dagegen nichts wissen. Auch in der kommenden Saison will der Altmeister für Manchester United auflaufen und bleibt erfolgshungrig wie eh und je. Sein Klub mit dem neuen Trainer Erik ten Hag an der Spitze will Ronaldo eine Elf zusammenstellen, die den hohen Ansprüchen endlich gerecht wird. „CR7 plus zehn Siegtypen“ sollen „United great again“ machen. So steht es auf dem Cover des ‚Daily Mirror‘.