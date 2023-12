City: Haaland muss passen

Manchester City muss im heutigen Auswärtsspiel gegen Luton Town (15 Uhr) auf die Dienste von Erling Haaland verzichten. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, wird der Norweger nicht mit von der Partie sein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Grund für den kurzfristigen Ausfall des 23-jährigen Mittelstürmers bleibt vorerst im Verborgenen. Nun müssen die Skyblues ohne ihren Toptorjäger (14 Tore in 15 Premier League-Partien) in die Erfolgsspur zurückfinden. Zuletzt blieb der Triple-Gewinner in der Liga vier Spiele in Folge sieglos.