Baldé spricht über Barça-Verlängerung

Alejandro Baldé macht keinen Hehl daraus, dass er sich auch in Zukunft beim FC Barcelona sieht. „Mein Berater kümmert sich um die Verhandlungen. Ich wollte und will hierbleiben“, so das Linksverteidiger-Juwel in der katalanischen Radiosendung ‚Què T’hi Jugues‘ bei ‚Cadena SER‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Was nach Barça kommt, das wisse er noch nicht. Aktuell braucht sich Baldé darüber aber auch keine Gedanken machen. Der 19-Jährige steht kurz davor, bei den Blaugrana einen langfristigen Vertrag bis 2027 zu unterschreiben. Er gilt in Barcelona als designierter Nachfolger von Platzhirsch Jordi Alba (33).

Lese-Tipp

April, April! | Benzema will Rache