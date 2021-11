Barça: Xavis Erfolgsrezept

Xavi präsentiert sich nach seiner Ankunft beim FC Barcelona angriffslustig und will den Verein zurück zu altem Glanz führen. In einem Interview mit ‚Barça TV‘ erklärt der 41-Jährige, dass die bekannte Philosophie aus seiner aktiven Spielerzeit der Schlüssel zum Erfolg sein soll: „Ich möchte in Ballbesitz sein, angreifen und nicht spekulieren. Als Trainer leide ich noch mehr, wenn wir den Ball nicht haben.“

Nach der Länderspielpause wird Xavi im Stadtderby gegen Espanyol Barcelona sein Debüt an der Seitenlinie geben. „Wir müssen von der ersten Minute an hart arbeiten, denn wir müssen um alles kämpfen. Das ist die DNA des Klubs“, stellt der neue Coach der Katalanen klar.