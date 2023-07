Barça-Talent nach Portugal?

Nico González könnte den FC Barcelona in diesem Sommer verlassen. Laut Fabrizio Romano befindet sich der FC Porto mit den Blaugrana in fortgeschrittenen Gesprächen über einen Transfer des Rechtsfußes. Was der portugiesische Traditionsklub auf den Tisch legen muss, um sich das Mittelfeld-Talent zu sichern, lässt der Brancheninsider offen.

Für González wäre es die erste Station außerhalb von Spanien. Die vergangene Spielzeit verbrachte das Eigengewächs der Katalanen beim FC Valencia. Dort stand der 21-Jährige 26 Mal auf dem Rasen. Sein Vertrag bei Barça ist noch bis 2026 gültig.

