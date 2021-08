Real: Mbappé oder nichts

Wenn Real Madrid in diesem Sommer einen weiteren Neuzugang präsentieren wird, dann angeblich nur Kylian Mbappé. Wie ‚Marca‘-Journalist José Félix Diaz berichtet, sind bis auf den Franzosen keine weiteren Transfers mehr geplant.

Doch selbst wenn das gesamte Transferbudget für den 22-Jährigen reserviert wird, ist es alles andere als klar, dass der Superstar in diesem Sommer noch den Weg nach Madrid finden wird. Denn trotz des 2022 auslaufenden Vertrag weigert sich Paris St. Germain, den Offensivspieler ziehen zu lassen. Für Real halb so schlimm, könnte man Mbappé dann schließlich im nächsten Jahr ablösefrei an Bord holen – so zumindest der Plan.