BVB vorne im McKennie-Poker | Messi vs. Modric

Von Katar nach Manchester

Erik ten Hag hofft, dass Harry Maguire seine WM-Form mit zu Manchester United bringen wird. Sowohl der ‚Mirror‘ als auch der ‚Daily Express‘ greifen das Thema auf. Das erstgenannte Blatt bedient sich dem Wortspiel „Harry Xmas“ und zitiert den niederländischen Trainer wie folgt: „Wenn er mit seinem aktuellen Selbstvertrauen weiterspielt, ist er ein sehr wichtiger Spieler für uns. Es liegt an ihm, sich in die Startelf zu spielen.“ Für England absolvierte Maguire vier von fünf Partien über 90 Minuten und war absolut gesetzt in der Innenverteidigung. Bei United kommt der 29-Jährige auf vier Ligaeinsätze.

Unter der Anzeige geht's weiter

Messi vs. Modric

In Spanien blickt man gespannt auf das heutige Halbfinale der Weltmeisterschaft zwischen Argentinien und Kroatien (20 Uhr). Dabei stehen besonders die Kapitäne Lionel Messi und Luka Modric im Fokus. Die ‚as‘ zeigt die beiden Stars auf ihrem Cover und titelt „Ein Spiel der Zehner“. Für die ‚Mundo Deportivo‘ ist es das „goldene Halbfinale“. Die Titelseite der ‚Sport‘ ziert allein Messi, versehen mit der Überschrift: „Das Finale erwartet dich“.

Lese-Tipp

Medien: Moukoko-Transfer „weit fortgeschritten“

BVB im McKennie-Poker vorne

In Italien reißen die Gerüchte um Weston McKennie und Borussia Dortmund nicht ab. Aktuell nimmt die Turiner ‚Tuttosport‘ den Faden auf. „Borussia Dortmund hat Informationen eingeholt“, so die Juve-nahe Sportzeitung. Mehr noch: Der BVB soll sich beim US-amerikanischen WM-Fahrer auf der Pole Position vor den ebenfalls interessierten Tottenham Hotspur und der AS Monaco befinden. Die Bianconeri würden mit dem 24-jährige Achter gerne die Transferkasse füllen und fordern 30 Millionen Euro. Fraglich nur, was die Schalke-Fans von einem Bundesliga-Comeback ausgerechnet im schwarz-gelben Trikot halten würden.