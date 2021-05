Aufsteiger Bochum holt Antwi-Adjej

Der VfL Bochum hat den ersten Neuzugang für die anstehende Bundesliga-Saison verpflichtet. Wie der Aufsteiger mitteilt, kommt Christopher Antwi-Adjej vom SC Paderborn. Der ablösefreie Flügelspieler erhält einen Vertrag bis 2024.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Christopher Antwi-Adjei bringt sehr viel Dynamik mit und ist in der Offensive variabel einsetzbar. Er verfügt über Erfahrungen in der Bundesliga und zweiten Liga und hat in der aktuellen Saison erneut unter Beweis gestellt, dass er mit seinem Tempo für viele Abwehrreihen ein Problem darstellt“, sagt Bochums Sportchef Sebastian Schindzielorz.

In Paderborn verbrachte Antwi-Adjej vier Jahre, spielte mit den Ostwestfalen sogar in der Bundesliga (34 Spiele, ein Tor). In der abgelaufenen Zweitliga-Spielzeit stand der 27-Jährige 31 Mal auf dem Rasen und steuerte vier Tore sowie einen Assist bei.