Galtier: Ramos ist „ein Vorbild"

Sergio Ramos (37) befindet sich mit den Verantwortlichen von Paris St. Germain in Verhandlungen über einen neuen Vertrag. Der Kontrakt des Spaniers läuft im Sommer aus. Auf einer heutigen Pressekonferenz schwärmte PSG-Trainer Christophe Galtier von seinem Innenverteidiger: „Er bringt Erfahrung und Disziplin mit und ist ein wichtiger Spieler in der Umkleidekabine. Es gab einen Austausch zwischen der Sportlichen Leitung und ihm. Ich bin sehr zufrieden mit seiner Saison und dem, was er an Spieltagen, aber auch im Alltag mitbringt.“

„Er ist ein Vorbild, dem alle unsere jungen Spieler folgen sollten“, führte Galtier an. Ramos kam 2021 ablösefrei von Real Madrid in die französische Hauptstadt und kommt seitdem auf 52 Einsätze für die Pariser. In der laufenden Saison ist der Weltmeister von 2010 absolute Stammkraft in der Defensive von PSG (39 Einsätze).

