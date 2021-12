Wolfsburg: Bislang kein Angebot für Weghorst

Derzeit stehen die Zeichen für Wout Weghorst vom VfL Wolfsburg auf Verbleib im Winter. Obwohl in den vergangenen Monaten immer wieder Gerüchte um interessierte Klubs auftauchten, zeigte sich Sportdirektor Marcel Schäfer im Anschluss an die Bundesligapartie gegen den FC Bayern (0:4) am Freitagabend im Gespräch mit ‚Sat.1‘ gelassen: „Wir haben da nichts auf dem Tisch liegen.

Zuletzt schrieb die ‚Sport Bild‘, dass die Wölfe einem Abgang von Weghorst offenbar nicht im Weg stehen würden, da eine Verlängerung des 2023 auslaufenden Vertrags nicht zur Debatte stünde und der niederländische Torjäger aufgrund seines Charakters nicht unumstritten sei. Der 29-Jährige wolle demnach gerne in Italien oder England spielen – laut Schäfer gibt es dafür aber noch keine konkrete Möglichkeit.