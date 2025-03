Málaga-Übernahme: Wird PSG ausgestochen?

Die Fenways Sports Group (FSG) arbeitet an einem Anteilskauf des spanischen Zweitligisten FC Málaga. Laut einem Bericht von ‚The Athletic‘ war eine Delegation der FSG, die auch Eigentümer des FC Liverpool ist, im vergangenen Februar in Málaga vor Ort, um sich mit den Konditionen eines Deals und einer damit einhergehenden Multi-Club-Ownership vertraut zu machen. Auch die katarische Investmentgruppe QSI, der unter anderem Paris St. Germain gehört, bekundet Interesse an einer Übernahme des spanischen Traditionsvereins.

Dem Vernehmen nach möchte die Fenway Sports Group um Gründer John W. Henry die Mehrheitsanteile des Vereins, sprich mindestens 51 Prozent der Anteile, vom aktuellen Besitzer, dem Scheich Abdullah Al Thani, abwerben. Das Vermarktungsunternehmen sieht in der Übernahme die Chance, den FC Málaga als Verein nicht nur im spanischen Oberhaus, sondern auch wieder im internationalen Geschäft zu etablieren. 2013 stand der Klub aus Andalusien noch im Champions League-Viertelfinale, in dem man sich unglücklich dem späteren Finalisten aus Dortmund geschlagen geben musste. Seither ging es für den Traditionsverein steil bergab.