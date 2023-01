Mainz: Heidel fällt Lee-Entscheidung

Christian Heidel hat in der Causa Jae-sung Lee ein Machtwort gesprochen. Gegenüber der ‚Bild‘ sagte der Sportvorstand des FSV Mainz 05: „Bei uns denkt niemand daran, Lee im Sommer abzugeben. Wir werden in Ruhe mit ihm reden.“ Der Südkoreaner hatte zuletzt auf seinem Blog mit der öffentlichen Aussage überrascht, dass es an der Zeit sei, „die zweite Saisonhälfte gut abzuschließen und im Sommer mit Veränderungen zu rechnen“.

Lees geäußerter Wunsch nach einem Wechsel sei demnach allerdings ein Übersetzungsfehler gewesen. In eine ähnliche Kategorie hatte Mainz-Coach Bo Svensson vor wenigen Tagen die Aussagen des 30-Jähigen eingeordnet. Sportlich gibt es für Lee keinen Grund, die Rheinhessen vorzeitig zu verlassen. Der offensive Mittelfeldspieler verpasste in der Hinrunde keine Partie und war in 15 Ligaspielen an drei Treffern direkt beteiligt. Sein Vertrag in Mainz läuft noch bis 2024.

