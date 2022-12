Mainz 05: Lee spricht von Abschied

Jae-sung Lee plant im Sommer eine Luftveränderung. In seinem Blog schreibt der Offensivspieler von Mainz 05: „Es ist nun an der Zeit, die zweite Saisonhälfte gut abzuschließen und im Sommer mit Veränderungen zu rechnen. Natürlich möchte ich länger in Europa bleiben und habe den starken Wunsch, noch einmal in einem anderen Umfeld zu wachsen.“

Dabei schließt Lee auch einen Wechsel innerhalb Deutschlands nicht aus und ist überzeugt: „Der Zeitpunkt scheint richtig zu sein. Vielleicht ist es die letzte Gelegenheit, nochmal etwas zu ändern.“ Lee war im Sommer 2021 ablösefrei von Holstein Kiel nach Mainz gekommen. Dort ist der 30-jährige Südkoreaner regelmäßig Teil der ersten Elf. Sein Vertrag läuft noch bis 2024.

