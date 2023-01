Mainz: Svensson von Lee-Aussagen „überrascht“

Mainz-Trainer Bo Svensson hat sich zu den Abschiedsgerüchten um Jae-sung Lee geäußert. Zwar haben ihn die Aussagen seines Spielers „schon überrascht“, allerdings schiebt Svensson laut ‚kicker‘ nach: „Lost in translation passiert manchmal. Das merke ich auch, wenn ich manchmal amerikanische Filme mit dänischem Untertitel sehe.“

Unter der Anzeige geht's weiter

In einem Blog schrieb der südkoreanische Nationalspieler vor wenigen Tagen über einen möglichen Vereinswechsel. Svensson stellt klar: „Ich sehe Jae-sung als wichtigen Spieler für Mainz. Nicht nur in den kommenden Monaten, sondern auch in der Zeit danach.“ Vertraglich gebunden ist der 30-jährige Offensivmann noch bis 2024.

Lese-Tipp

Freigestellt für Verhandlungen: Onguéné auf dem Sprung